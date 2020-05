Federbalneari Lazio: “Pronto protocollo sicurezza: App, prenotazione ma no obbligo guanti e mascherine”

NewTuscia – VITERBO – Presentazione di un piano d’azione con apposito documento di valutazione dei rischi (DVR) biologici, distanziamento sociale di un metro, prenotazione obbligatoria tramite APP e nessun obbligo di guanti e mascherine: sono queste alcune delle linee guida contenute nel protocollo di sanitario di sicurezza e prevenzione Anti COVID 19 elaborate da Federbalneari Lazio.

Il protocollo, inviato a tutti i Comuni del litorale laziale in vista delle riunioni della prossima settimana con la Regione Lazio, è stato elaborato dal Centro Studi Federbalneari Italia in vista della riapertura delle spiagge attualmente ipotizzata per il 18 maggio. Nel documento, che ha come obiettivo quello di condividere il percorso di riapertura delle spiagge italiane con lo Stato e gli Enti concedenti, sono indicate le linee guida necessarie per una attenta riorganizzazione dei servizi erogati all’utenza sia per gli stabilimenti balneari e sia per le spiagge libere con servizi (Sls) e spiagge libere (Sl) adiacenti agli stabilimenti.

Per quanto riguarda gli stabilimenti, nel documento si sottolinea che le misure di «distanziamento tra ombrelloni» non si possono applicare agli stabilimenti balneari poiché sarà definita una regolamentazione dell’afflusso dell’utenza mediante prenotazioni a mezzo tecnologia informatica (App mobile) che determinerà un afflusso regolato e controllato sotto il profilo numerico. Dovrà essere rispettata la misura del distanziamento sociale di 1 mt tra le persone e l’assoluto divieto di assembramento, come previsto dai DPCM in materia di contenimento del COVID 19 e, in virtù dei riconosciuti principi di salubrità del mare e della spiaggia, l’utenza turistica presente sull’arenile, non in luoghi chiusi, non avrà alcun obbligo di indossare mascherine e guanti. I gestori degli stabilimenti balneari dovranno presentare il proprio specifico Piano d’azione Anti Covid 19, all’atto della presentazione della scia stagionale, integrando il documento di valutazione dei rischi con contenente tutte le previste attività di igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei singoli locali ed attrezzature individuando tempi, modalità e procedure.

Per quanto riguarda la spiaggia libera con servizi è prevista l’installazione di distanziatori mobili ubicati sulla spiaggia e\o attrezzature da noleggio predisposta con apposita segnaletica indicante le postazioni libere occupabili dall’utenza, nel rispetto della densità di superficie occupabile da definire in pax\mq. La stessa misura dovrà essere applicata anche alle spiagge libere ma il concessionario e\o gestore di un pubblico esercizio confinante, in virtù della complessità delle misure Anti Covid 19 da attuare, della straordinarietà del momento storico – economico, potrà richiedere una concessione stagionale straordinaria della porzione di spiaggia libera per garantire al meglio il rispetto delle normative. Il Protocollo elaborato da Federbalneari prevede, in tutti i casi, la temporanea sospensione il transito sulla battigia da parte dell’utenza, in assenza di preventive verifiche per evitare il verificarsi di assembramenti incontrollati e il divieto di accesso ai venditori ambulanti.