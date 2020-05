Graforubrica. Una firma astratta

Tiziana Agnitelli

NewTuscia – Cari/e Newtusciani/e, dall’estrinsecarsi di linee sono nate le prime scritture, ricordiamo quella cuneiforme dei Babilonesi ad esempio, ho scovato in un mare di carta questa firma che è molto espressiva nella sua semplicità e linearità di forme, oserei dire estrinseca un “ricco astrattismo essenziale”.



La si può osservare come un quadro astratto, indecifrabile per chi non ha la chiave e/o il codice per comprenderlo.

Il soggetto comunica con la sua firma il vivere in un mondo in cui bisogna prendere le dovute precauzioni e quindi difendersi, è sempre comunque pronto ad avanzare e ad entrare in azione, ma preferisce dall’“alto”, anche in senso metaforico (il cognome e il nome simboleggiano due veicoli aerei), dunque si muoverà con determinazione, speditezza, ma dopo aver meditato, preso informazioni e saggiato il terreno (filo grafico lanciato, ma con movimento à rebours e lanci finali in alto).

Lo scrivente è generoso e aperto, di modi eleganti e cordiali, ma utilizza sempre una forma protettiva del dare sia per quanto riguarda le possibili risorse che per la responsabilità delle scelte. Ha gusto estetico ed è, a mio parere, amante della musica, forse suona, o suonava, anche un violino (se osservate la firma da più punti di vista emergono alcuni simboli legati alla musica). Inoltre, pone il cognome al di sopra del nome, il quale è estremamente stilizzato, pertanto ci dona l’informazione che nutre un amore viscerale (tratto finale del cognome che interseca il nome con corpo letterale che forma un cuore) per la famiglia di origine che tutelerà a tutti i costi e davanti a chiunque.

È determinato, tenace e combattivo, raggiungerà sempre l’obiettivo prefissato, anche se prima di partire per un “viaggio” eseguirà una “analisi minuziosa e valutativa” di tutti i rischi e dei pericoli, non donerà immediatamente la confidenza e il suo calore ai compagni o ai sottoposti che lo seguiranno nel percorso intrapreso, ma quando lo farà sarà un compagno di viaggio prezioso, pieno di viva immaginazione e di gioia di vivere.

Un osso duro dal cuore tenero.

E come dice Pierre Corneille: “un po’ di durezza sta bene alle anime grandi”.