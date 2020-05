Civiltà Italiana: Beppe Grillo il 17 Dicembre già indossava la Mascherina. Perché?

NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. Mascherina sì o mascherina no, questo è il dilemma. Da cui ne partono molti altri ancora: quali utilizzare? Quante utilizzarne ogni giorno? Dove comprarle? E così via. Oggi l’interrogativo ce lo poniamo tutti, mentre Beppe Grillo questa domanda se la faceva già il 17 Dicembre dove appariva in pubblico con la mascherina! Già era a conoscenza del virus? D’altronde lui è amico dei cinesi!

Ci dovrà dare delle spiegazioni prosegue Candida Pittoritto ” Civiltà Italiana sovranisti italiani ” faremo presentare un’interrogazione da un parlamentare e se sarà necessario faremo una querela. Il M5S non può giocare con la vita dei cittadini. Perciò la domanda oggi cambia! GRILLO SAPEVA SI, GRILLO SAPEVA NO.

Candida Pittoritto

Civiltà Italiana

Sovranisti Italiani