Gli splendidi 18 anni di Elisa Venturi

NewTuscia – Un compleanno speciale in un momento particolare. 18 anni. Senti come suona questo numero? Ti sembra grande e potente tanto da allargare i tuoi orizzonti e aumentare le tue responsabilità.

Ora sei abbastanza matura per sapere cosa non fare… E ancora abbastanza giovane per poterlo fare lo stesso! Fico no?

Dunque benvenuta nel mondo dei grandi. Non è un granché ma chissà magari, con il tuo contributo, diventerà migliore. Quando eri piccola c’era la mamma chi ti teneva per non farti cadere, per insegnarti ad essere forte. Ora sei grande e la mamma non ce la fa più a tenerti in braccio, ma è sempre lì con lo stesso scopo.

La vita ti ha già insegnato che si cade e si può perdere qualcosa… Ma il messaggio della mamma vuole essere che forte non è chi non cade mai ma forte è chi, quando cade, si rialza e non si dà per vinto.

Ora hai messo 18 mattoni per costruirti un solido futuro, ma non è la fine… Serve impegno per andare avanti. Stanotte conta le stelle nel cielo e, quando arriverai alla diciottesima, pensa a tutti noi che ti vogliamo bene.

Tanti auguri Elisa!!! Che i tuoi sogni più intimi e segreti possano diventare realtà. E, con l’aiuto di Dio, tu possa avere il coraggio di seguirli sempre.

La mamma Desirée, la famiglia e tutti i tuoi amici!!!