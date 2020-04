La solidarietà di Patrizia Coppa al reparto di Ematologia di Belcolle: mascherine e disinfettanti per 2500 euro di valore

NewTuscia – VITERBO – Sono stati consegnati questa mattina, al reparto di Ematologia di Belcolle, mascherine e disinfettante donati da Patrizia Coppa dell’associazione “Itinerando”.



Alle ore 10,30 il materiale è stato ricevuto dal primario di Ematologia,

dott. Giulio Trapè, dalla caposala Silvia Ciambella e dall’infermiera Barbara Rompietti, mediante due operatori dell’associazione Apici (nella foto).

“Ho improntato la somma di euro 2.500 per questa donazione di mascherine e gel a Belcolle e per aiutare anche una persona di Amatrice che deve ripartire con il proprio lavoro e che in passato è stata già ospite in uno degli immobili a disposizione dell’associazione Itinerando qui a Viterbo – spiega Patria Coppa – Con questo mio gesto ho voluto ringraziare il reparto di Ematologia, dove, quando mi è servito, mi sono trovata sempre molto bene. Ringrazio anche l’associazione Apici, che mi accompagna a fare le terapie e che oggi mi ha permesso di effettuare questa donazione al nosocomio di Belcolle. Tra le attività che, infatti, svolge questa associazione, come la consegna domiciliare di farmaci e alimentari, c’è quella di servizio alla mobilità per persone con ridotta autonomia motoria ed in questo particolare periodo per me è stata una vera salvezza. Prossimamente – conclude Coppa – dopo il 4 maggio, dovrei riuscire ad andare a trovare ad Amatrice la signora a cui è andata parte della mia donazione, come un piccolo aiuto economico in questo momento di grande difficoltà”.