Kansas, simil borderino di taglia media di 4 anni cerca famiglia

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Riproponiamo la campagna “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perchè il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!

Rinnoviamo l’appello mper il nostro KANSAS, simil borderino di taglia media di poco più di 4 anni, sterilizzato. E’ ancora timidino, almeno all’inizio di una nuova conoscenza, ma con le dovute accortezze si apre molto velocemente e diventa coccolone ed affettuoso. Nel complesso è un cagnolino molto tranquillo, che in casa non sporca, non fa guai e non disturba, abbaia raramente, solo quando sente rumori sconosciuti. Con i suoi simili non ha problemi ma sa stare anche da solo. E’ ora che abbia una sua famiglia!!!

Kansas è a Roma e s affida, chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com

oppure scrivete un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267

Compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.