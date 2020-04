Attività “chiuse per Dpcm”, FdI al Comune di Viterbo: “Talete porti le bollette al consumo effettivo”

NewTuscia – VITERBO – La crisi del settore dell’ospitalità e di tutti quei comparti che oggi sono chiusi per DPCM non ci può lasciare indifferenti, in quanto motore dell’economia non soltanto della nostra città, ma dell’intero Paese.

E’ necessario che il Governo dia risposte immediate a tutti gli esercenti che in queste ore hanno fatto e stanno facendo sentire la loro voce in tutta Italia.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al comune di Viterbo ritiene indispensabile intervenire anche nel nostro territorio con misure straordinarie ed emergenziali per sostenere le attività che in questo periodo hanno dovuto tener abbassate lo loro serrande a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, come bar, ristoranti, alberghi, centri sportivi e pub e per questo chiede in via del tutto eccezionale a Talete S.p.A di rimodulare provvisoriamente i contratti “altri usi” abbattendo il previsto minimo impegnato e portandoli a consumo effettivo.

Chiediamo al nostro Sindaco Giovanni Arena e a tutti i sindaci della nostra provincia che hanno ceduto il servizio idrico alla società partecipata di sostenere con forza questa nostra proposta.

Questa misura permetterebbe a queste aziende, al momento non operative e quindi con consumi bassissimi o pari a zero, vedersi quasi azzerate le bollette relative a tale periodo di crisi.

Gruppo consiliare Fdi