Webinar gratuito giovedì 30 aprile alle ore 15 organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Le opportunità di business e vendita on line nell’era del Coronavirus” è il titolo del quarto appuntamento del TèDigitale organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, in programma giovedì 30 aprile alle ore 15 (la durata è di circa un’ora).

Come in ogni crisi da un lato crolla la domanda per certi beni, dall’altro aumenta la domanda di altri; ma in questa fase si sono aperte nuove opportunità di business sostenibili grazie al marketing digitale e alla virtualizzazione.

Il webinar sarà introdotto da Luigi Pagliaro, digital coordinator del Punto Impresa Digitale Viterbo, e vedrà l’intervento in qualità di relatore di Giulio Gargiullo, Digital Marketing Manager. Animeranno l’incontro raccogliendo le domande dei partecipanti Michela Castellani e Davide De Lucis, digital promoter del PID Viterbo.

Giulio Gargiullo è un Digital Marketing Manager che da più anni lavora da più di 15 anni fra Italia e Russia nell’ambito lusso e diverse eccellenze nell’ambito del made in Italy. Ha portato i suoi speech sul Digital Marketing in Russia, del luxury e sulla digital communication a principali eventi come SMXL Milan, SMAU, Search Marketing Connect, Food & Wine Tourism Forum, ecc. ed è docente e formatore presso aziende e istituzioni con corsi in aula e in azienda. Ha contributo al manuale “Ingredienti Digital Marketing Ristorazione” sul tema del come attrarre clientela luxury dalla Russia e dal mondo russofono nella ristorazione. Ha collaborato con il magazine Millionaire, fra gli esperti di marketing e comunicazione, rispondendo ai lettori nella sezione Ask Millionaire. Scrive per l’online magazine di ManagerItalia e per la rivista “Dirigente”.

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita ma per motivi organizzativi è obbligatorio confermare l’adesione entro la giornata di mercoledì 29 aprile inviando mail a: pid@vt.camcom.it

Entro le ore 13 del 30 aprile riceverete presso la mail indicata nel modulo di iscrizione il link per poter accedere alla Call Conference (il materiale richiesto è un PC/Tablet/Smartphone connesso a internet, non è necessario installare nessun software).