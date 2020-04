Gli pneumatici 4 stagioni: proprietà ed efficienza

NewTuscia – La caratteristica degli pneumatici 4 stagioni è che possono essere utilizzati sempre, sia in estate che in inverno senza alcuna problematica.

Sopportano sia il calore estremo che il gelo, non si deve effettuare alcun cambio stagionale, cosa non da poco in quanto l’automobilista non dovrà necessariamente ricorrere al cambio ed alla conservazione e salvaguardia degli stessi pneumatici. Liberi da ogni prigionia!

Per gli automobilisti desiderosi di acquistare i migliori pneumatici 4 stagioni su www.ingrossogomme.com troveranno una vasta gamma di prodotti delle più importanti aziende, oltre che una serie di innumerevoli vantaggi economici. Prodotti in pronta spedizione con un elevatissimo rapporto qualità / prezzo direttamente al vostro domicilio avvalendosi delle migliori ditte di spedizione.

Come sono composte le gomme 4 stagioni?

Sono un prodotto per così dire misto in quanto presentano peculiarità delle gomme estive sia che invernali.

Sono infatti prodotte con una miscela che è la caratteristica principale degli pneumatici estivi, il dosaggio di silice è parecchio più elevato e possiedono tra l’altro un battistrada alquanto profondo (più delle gomme tradizionali) che fa sì che l’acqua trattenuta possa venire rapidamente espulsa, in più sono dotate di un disegno lamellare che permetterà al veicolo una maggiore aderenza sui fondi bagnati e innevati.

Detto ciò il veicolo dispone sicuramente di una sicurezza importante nella guida in tutte le condizioni climatiche presenti.

Caratteristiche principali delle gomme 4 stagioni

Aspetto esteriore , in primis il concept del battistrada che presenta scanalature più profonde in modo da ottenere la massima aderenza stradale e la massima resistenza all’aquaplaning

, in primis il concept del battistrada che presenta scanalature più profonde in modo da ottenere la massima aderenza stradale e la massima resistenza all’aquaplaning Simbologia , M + S, simbolo presente sul fianco dello pneumatico) Mud + Snow ovvero fango + neve), Da notare però che tale simbolo è presente solo in quelli invernali, quindi per riconoscere uno pneumatico 4 stagioni occorre verificare che un altro simbolo non sia presente che invece è presente solo sugli pneumatici invernali: una montagna con tre picchi che contiene un fiocco di neve il cui codice è 3PMSF.

, M + S, simbolo presente sul fianco dello pneumatico) Mud + Snow ovvero fango + neve), Da notare però che tale simbolo è presente solo in quelli invernali, quindi per riconoscere uno pneumatico 4 stagioni occorre verificare che un altro simbolo non sia presente che invece è presente solo sugli pneumatici invernali: una montagna con tre picchi che contiene un fiocco di neve il cui codice è 3PMSF. Denominazione della gomma, sul fianco della stessa viene indicato il nome del prodotto con il tipo di copertura che dovrebbe essere la seguente 4S ossia 4 stagioni oppure All Season oppure ancora All Weather.

Sostanziali differenze tra pneumatici 4 stagioni e pneumatici invernali

Sicuramente i pneumatici 4 stagioni ed i pneumatici invernali hanno caratteristiche in comune, certamente i pneumatici estivi sono più facilmente riconoscibili per la mancanza di codici e simboli

Le peculiarità che contraddistinguono i pneumatici invernali da quelli 4 stagioni:

Combinazione tra mescola e battistrada: nel battistrada degli pneumatici invernali la mescola ha sempre un alto grado di silice presente che scaldandosi più velocemente permette ai depositi nevosi di sciogliersi,

Scanalature più profonde

Invece negli pneumatici 4 stagioni è possibile reperire due tipi diversi di combinazione tra mescola e lamella del battistrada, infatti taluni modelli hanno una mescola estiva ed un battistrada invernale mentre altri hanno una mescola invernale insieme ad un battistrada meno aggressivo.

A chi possiamo consigliare gli pneumatici 4 stagioni?