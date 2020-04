Covid-19, da Guardea diretta facebook “Notte dl lavoro narrato” con focus su coronavirus

NewTuscia – GUARDEA – Si sposta sui facebook con una diretta on line l’edizione 2020 della “Notte del lavoro narrato” in programma giovedì prossimo. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, avrà come luogo di partenza virtuale Guardea, dove ogni anno si svolgeva la rassegna fisica incentrata sui temi del lavoro con il gruppo promotore nato intorno alla biblioteca comunale. Il via è fissato alle 19 e prevede interventi, dibattiti, racconti, letture e testimonianze sul mondo del lavoro.

Focus particolare sarà dato all’emergenza coronavirus con l’intervento del sindaco di Guardea, e presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, che parlerà di come sta cambiando anche il ruolo dell’amministratore pubblico. Sempre sul fronte emergenza sono previsti interventi anche dei responsabili della protezione civile e degli altri volontari che si stanno impegnando ni vari territori comunali per sostenere la popolazione.

“L’obiettivo – dicono gli organizzatori – è condividere la voglia di raccontare l’Italia attraverso il lavoro ben fatto di questa grande e bella comunità composta di donne e uomini accomunati dalla voglia di fare bene le cose, di trovare nel lavoro il senso di una vita più ricca e dunque più degna di essere vissuta, di contribuire tutti assieme portando ciascuno il proprio mattoncino, al rinascimento dell’Italia”.