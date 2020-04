Coronavirus, Palozzi (Cambiamo): “Governo Conte trascura ambulanti”

NewTuscia – ROMA – “Tra i comparti chiave della economia italiana oggi maggiormente in crisi c’è sicuramente quello delle attività di commercio su aree pubbliche. Un comparto, quello degli ambulanti, composto da quasi duecentomila imprese, molte a conduzione familiare, oggi in ginocchio a causa degli effetti della emergenza Coronavirus. Dispiace dunque constatare quanto il governo Conte stia trascurando le istanze di associazioni e categorie, quando invece ci sarebbe deciso bisogno di interventi immediati e concreti: sia da parte del governo nazionale, sia da parte delle amministrazioni locali.

Ad esempio, è necessario azzerare i tributi per la occupazione di suolo pubblico e la tassa sui rifiuti, estendere la erogazione delle indennità, incrementare i finanziamenti a fondo perduto e, più in generale, procedere con il rinnovo tacito delle concessioni fino alla nuova legge del commercio su aree pubbliche. Si tratterebbe di misure fiscali ed economiche fondamentali, che darebbero una boccata di ossigeno ad un settore in fortissima difficoltà”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente dell’esecutivo nazionale di “Cambiamo”, Adriano Palozzi.