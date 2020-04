Civiltà Italiana Concorda e appoggia Il Sen Scilipoti. L’Italia è Unita

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Il movimento Sovranisti Italiani – Civiltà Italiana, il presidente Candida Pittoritto ed il suo responsabile delle organizzazioni nazionali Taormina Giuseppe, riguardo all’articolo pubblicato dall’onorevole Scilipoti, riguardante la netta risposta nobile al sig Feltri, “Le posizioni del Nord e del Sud convergeranno e potremo parlare la stessa lingua, anche dal punto di vista economico.Con buona pace di Vittorio Feltri e delle sue velleità asburgiche o austro- ungariche”.

Un’altro suo illustre commento che ci chiama in causa, ad appoggiare con forte sostegno il senatore, “Che cosa ci deve insegnare l’episodio? Che il Sud ed in particolare il bacino del basso Mediterraneo, deve finire di piangersi addosso e pensare in grande, forte del suo bagaglio storico, culturale, politico e religioso”.

Però, da questi sbagli bisogna trarre la lucidità per guardare avanti. La geo politica dice con chiarezza che il futuro, con tutta probabilità, si giocherà sullo scacchiere del sud Mediterraneo e che sarà necessario implementare le relazioni con i Paesi del nord del Mediterraneo. E’ un’occasione storica che ci deve far trovare pronti.

In conclusione, cosa aggiungere a ciò citato dal Sen. Scilipoti, un uomo che vive d’amor per la nazione senza scendere a stupide provocazione da gente, che per farsi notare, visto che a poca visibilità in politica, provoca cercando uno scontro inutile, visto anche l’emergenza che abbiamo nel nostro paese e nel mondo intero, dobbiamo guardare alla programmazione per la costruzione di una nuova politica, sana, senza compromessi che guarda al futuro per il popolo.

Candida Pittoritto

Civiltà Italiana- Sovranisti Italiani