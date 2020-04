Sindaco Stirati: Emergenza Coronavirus, invito alle aziende del territorio. Tavolo di confronto con le realtà imprenditoriali

NewTuscia – GUBBIO -Riceviamo e pubblichiamo. L’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus ha prodotto gravi conseguenze di natura socio-economica anche nel nostro territorio comunale con evidenti rischi di tipo occupazionale e pesanti ripercussioni su famiglie e imprese.

Già lo scorso 24 Aprile ho attivato in qualità di Sindaco, alla presenza di tutta la giunta, un incontro in videoconferenza con le associazioni di categoria, le rappresentanze imprenditoriali, le forze sociali e sindacali del nostro territorio dal quale siamo usciti con concorde obiettivo di individuare ed approfondire calibrate strategie di rilancio e di ripresa del nostro tessuto economico.

In questa ottica ritengo essenziale proseguire con il lavoro in maniera capillare e tempestiva creando un tavolo di confronto con tutte le realtà imprenditoriali del nostro territorio che vorranno condividere con il Comune di Gubbio le difficoltà e bisogni che ciascuna realtà sta vivendo in questo contesto emergenziale e nel contempo costruire insieme un percorso di ripresa per cui stiamo già gettando le basi come Amministrazione Comunale.

L’incontro con me e la giunta comunale è fissato per Giovedì 7 Maggio alle ore 16.00. Pertanto rivolgo un invito esclusivo alle aziende del territorio a partecipare alla videoconferenza che verrà organizzata dagli uffici sulla base di una vostra richiesta di registrazione che dovrà essere inviata entro il 5 Maggio al seguente indirizzo: staffsindaco@comune.gubbio.pg.it.

Questo metodo è indispensabile per avere una partecipazione vasta e diffusa che superi l’elenco a disposizione degli uffici competenti e nel contempo consenta alla piattaforma che verrà adottata, di poter inserire i partecipanti registrati ai quali verrà inviato il link per il collegamento 24 ore prima.

Per garantire una gestione proficua ed ordinata dell’incontro potremo garantire un massimo di 30 collegamenti, per cui qualora dovessimo superare tale soglia mi prendo l’impegno di organizzare un doppio incontro con le medesime finalità e condizioni.

Fiducioso in una risposta positiva da parte del tessuto economico operativo di Gubbio, invio i più cordiali saluti.

Il Sindaco

Filippo Mario Stirati