Online l’avviso pubblico “Fondo unico borse di studio studenti scuola secondaria secondo grado, statale o paritaria, o percorsi triennali IeFP, domande entro il prossimo 20 maggio”

NewTuscia – VITERBO – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alla graduatoria regionale per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, le scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie (tutte le scuole superiori del primo al quinto anno statali o paritarie, con esclusione delle scuole private non paritarie, che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP – istruzione e formazione professionale (quarti anni esclusi). Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al prossimo 20 maggio. A darne notizia è l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci.

L’iniziativa fa seguito alla delibera della giunta regionale del Lazio (n. 118 del 24/03/2020), riguardante l’attuazione del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (27 dicembre 2019, n. 1178), sulle modalità di individuazione dei beneficiari e criteri per l’erogazione delle borse di studio, in favore degli studenti frequentanti le scuole sopra menzionate.

Possono accedere al contributo gli studenti residenti nel comune di Viterbo, frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori del primo al quinto anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione), o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi), e appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore a € 15.748,78 in corso di validità (per ultima attestazione in corso di validità si intende sia la nuova attestazione ISEE 2020, sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019, ma in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020).

Le domande, sottoscritte da uno dei due genitori dello studente o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale, ovvero dal beneficiario, dovranno essere

– o consegnate a mano, fino alle ore 12 del 20/05/2020 presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Viterbo, piazza del Plebiscito 13, nei locali adiacenti l’ingresso del giardino comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00. In merito agli orari dell’ufficio protocollo si ricorda che a seguito dell’emergenza Covid, potrebbero esserci delle variazioni, comunque comunicate sul sito istituzionale;

– oppure spedite per posta, indirizzate a Comune di Viterbo, Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, via Ascenzi 1, 01100 Viterbo; la domanda dovrà pervenire al Comune entro il 20 maggio 2020, per cui non farà fede la data del timbro postale;

– oppure spedite tramite PEC entro il 20/05/2020 all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it .

Il modello della domanda da compilare è disponibile, insieme alla versione integrale dell’avviso pubblico, sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it > sezione settori e uffici > settore III – avvisi pubblici Pubblica istruzione (https://www.comune.viterbo.it/erogazione-borse-di-studio/ ).

Le domande parzialmente compilate o mancanti di documentazione e dati essenziali per l’assegnazione dei contributi saranno perentoriamente escluse dal beneficio.

Per informazioni rivolgersi al servizio Cultura e Pubblica Istruzione ai seguenti numeri 0761/348485 – 0761/348356 – 0761/348360 oppure inviare una mail all’indirizzo: pubblicaistruzione@comune.viterbo.it .