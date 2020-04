Ad Orte oggi hanno preso il via le analisi di screening rapid test per rivelare chi è entrato in contatto con il coronavirus

NewTuscia – ORTE – Oggi lunedì 27 aprile hanno avuto inizio le analisi di screening per la presenza di anticorpi IgG/IgM COVID19 nel sangue delle persone come da protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Orte e il Centro Diagnostico Diana s.r.l.

Si tratta di test sierologici per individuare chi è entrato in contatto con il Coronavirus, a Orte si parte nei prossimi giorni su un campione di 250 persone. Il sindaco Giuliani ha precisato: ”I test che effettueremo sono test rapidi in immunocromatografia, determinano la presenza sia di IgG che di IgM. Con una mail abbiamo messo a conoscenza la Asl di tutto. Gli eventuali casi dubbi saranno da noi ripetuti con test ELISA classici. Se poi dovesse servire offriamo anche la possibilità di effettuare l’analisi classica del tampone in PCR con risultato in 20 minuti”.

Nella stessa giornata di oggi su base volontaria si sono sottoposti alle analisi Sindaco, Assessori, Consiglieri e dipendenti Comunali per un totale di n. 25 test.

Le analisi vengono svolte presso il Centro AVIS Comunale di Orte ubicato in Piazza XXIX Agosto 1943.

Come da avviso diramato dal sindaco Angelo Giuliani nella giornata di martedì 28 aprile 2020, i volontari dell’Avis raccoglieranno le prenotazioni per lo svolgimento dei test nelle giornate successive, nei confronti delle categorie di persone individuate nel protocollo d’intesa.

In particolare: Forze dell’Ordine, operatori esercenti pubblici servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Dipendenti Trasporto urbano, servizio igiene urbana, titolari e dipendenti esercizi commerciali aperti), personale volontario del Centro Operativo Comunale o comunque impegnato nella gestione dell’emergenza sanitaria.

I prelievi saranno effettuati dal lunedì al venerdì con orario 8-10. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite email all’indirizzo s.petrarca@comune.orte.vt.it lasciando il proprio recapito telefonico e la categoria di appartenenza. Il referto sarà comunicato via email il giorno successivo allo svolgimento del test, oppure consegnato in busta chiusa presso la sede AVIS in caso di assenza di email.

I risultati del test saranno comunicati in forma anonima a fini scientifico-statistici alla Asl e ad Enti universitari di ricerca. Il comune è richiesto il digiuno prima del test.

Con Ordinanza del 21 aprile scorso sono stati riaperti i mercati rionali di Petignano , il giovedì preso Via dei Calefati e di Orte Scalo, in pazza XXIX Agosto 1943 il martedì , limitatamente ai prodotti alimentari.

Sempre dal comune di Orte e’ stata disposta la manutenzione e la pulizia del Cimitero comunale che e’ chiuso dal 15 marzo scorso. Ditte specializzate effettueranno le operazioni di pulizia in particolare dei fiori e piante rimaste incustodite sino ad oggi.