Parte l’asta di beneficenza della Viterbese e dei Clown di Corsia in favore di Viterbo con Amore e dell’Emporio Solidale

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese e l’Associazione GOJI Vip Viterbo ODV (Clown di Corsia) scendono in campo per l’Associazione Viterbo Con Amore a sostegno dell’Emporio Solidale.



In questo particolare momento di emergenza, il Club e i Clown di Corsia hanno deciso di effettuare l’asta delle maglie speciali del “Christmas Match” disputato il 15 dicembre 2019 contro la Virtus Francavilla, a sostegno dell’Emporio Solidale di Viterbo. Inoltre, una parte delle maglie è stata donata agli Ultras della Curva Nord, che già da settimane operano per assistere e aiutare attraverso l’acquisto di beni primari le famiglie bisognose di Viterbo.

La raccolta fondi, inizialmente, era prevista per donare la somma ricavata all’Associazione Goji VIP Viterbo, ma vista la particolare situazione abbiamo deciso all’unisono con i Clown di Corsia di donare la somma ricavata all’Emporio Solidale e aiutare, così, molte famiglie bisognose con l’acquisto di cibo e beni primari per la vita di tutti i giorni.

Sarà possibile partecipare all’asta attraverso la pagina Facebook della A.S. Viterbese Castrense (www.facebook.com/asviterbese). Sotto la foto di ogni maglia nel post dedicato sarà possibile pubblicare la propria offerta e rilanciarla. L’asta partirà lunedì 27 aprile 2020 alle ore 9:00 e terminerà sabato 02 maggio 2020 alle ore 12:00.