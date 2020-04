Mercato settimanale ed ortofrutticolo

NewTuscia – ROMA – Tra pochi giorni finirà il periodo di restrizioni imposto dai vari DPCM,causa COVID19, periodo in cui sono state sospese la maggior parte di attività economiche.

Pertanto come già riportato dagli organi di st ampa appena finito il lockdown sarà impiantato il cantiere per la realizzazione del Palasport nell’area del Foro Boario con la demolizione del mattatoio ( ove si è trovata soluzione per il costo della rimozione eternit) e stand degli operatori ortofrutticoli ( i quali dovranno sostenere i costi della demolizione),e se è stato individuata un area per la temporanea attività dei grossisti in attesa che venga ripubblicato il bando per la costruzione del nuovo che ci auguriamo non vada nuovamente deserto.

Il Comune ha acceso anche un mutuo per far fronte alle spese di sua competenza.

Nei Comuni di Narni e Orvieto con le dovute accortezze sono già ripartiti i mercati settimanali,quindi alla luce dell’imminente inizio lavori e la ripresa del mercato settimanale chiediamo all’amministrazione se ha individuato l’area dove deve svolgersi considerato che ora sono passate molte settimane dall’ultimo. Ribadiamo la nostra idea che sembrava anche quella con piu’ apprezzamento da parte del Comune stesso cioè l’area della Passeggiata e zona adiacente,in quanto sarebbe vita al centro cittadino come avviene in città molto piu’ importati dal punto di vista monumentale e non ci sarebbe il problema dei parcheggi visti quelli sotterranei di C.so del Popolo e

di Porta Sant’Angelo.

Auspichiamo che le tanto proclamate affermazioni che Terni sia sede di importanti eventi Sportivi e Artistici con ripercussioni importanti sulla locale economia si avverino e non rimangano sogni poiché la già difficoltosa situazione economica della città e del suo comune le conseguenze del CORONAVIRUS l’hanno ancor piu’ disastrata.

Inoltre crediamo che gli operatori abbiano diritto a risposte.

Redazione Centro Studi Malfatti