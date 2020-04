Il grande lavoro del Gruppo d’acquisto solidale a Orte

NewTuscia – ORTE – Un grande plauso è giunto dai social a fronte dei gesti di umanità e solidarietà, per persone che hanno dato tanto per poter far fronte, in maniera più tempestiva possibile, ad una vasta richiesta vasta di dispositivi di protezione individuale.

Dopo la prima ondata di mascherine reperite, acquistate e in totale trasparenza, da Massimo Dionisi ed il gruppo di suoi collaboratori (Valentina, Simona, Arianna, Stefano, Silvia), i quali, insieme hanno dato il via ad un G.A.S.-Gruppo Acquisto Solidale.

Questo gruppo si è trovato di nuovo a rispondere a richieste da parte dei cittadini, di altre mascherine, di quasi impossibile reperibilità. Per fare in modo che si rispettino le norme di distanziamento sociale, hanno dovuto trovate un modo alternativo cosi da continuare la consegna delle mascherine. La richiesta di aiuto è stata accolta dal Ten. Col. Daniele Carosi, presidente dell’ “Ordine di malta”, un’associazione di volontariato, che ha deciso di aiutare queste persone mettendo a disposizione la propria sede di Orte scalo. Il presidente si è mostrato subito collaborativo, disponibile e interessato al progetto in virtù del suo scopo solidale, per aiutare i cittadini.

E proprio nella giornata di ieri, 25 aprile, al fine di non aggravare il lavoro delle Forze dell’Ordine nei controlli, hanno deciso di far consegnare le mascherine protettive ad alla società “Spedinational Express” con sede a Narni, nota per i trasporti le consegne di prodotti anche farmaceutici.

In un solo giorno tutti i richiedenti sono visti recapitare le mascherine protettive e questa volta anche quelle dei bambini.