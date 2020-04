Tosap anno 2020 a Viterbo, differimento pagamento seconda rata

NewTuscia – VITERBO – Tassa occupazione spazi e aree pubbliche relative all’anno 2020, differimento termine seconda rata. Il termine di pagamento non sarà più il 30 aprile, ma il prossimo 30 giugno. È stato stabilito lo scorso giovedì 23 aprile con l’approvazione dell’apposita delibera di giunta, proposta dall’assessore ai tributi Paolo Barbieri.

“In questo momento di difficoltà – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini – abbiamo ritenuto opportuno e necessario differire il termine di pagamento della seconda rata della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, riguardante l’anno 2020. Due mesi in più di tempo per provvedere alla regolarizzazione della seconda rata. Un piccolo sostegno alle imprese e alle attività commerciali del nostro territorio comunale”. Un provvedimento in linea con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, denominato Cura Italia, con il quale sono state prorogate le scadenze di pagamento di molteplici versamenti fiscali e contributivi da parte delle imprese, nonché di adempimenti fiscali legati all’I.V.A. e ad altri tributi. Di sostegno alle aziende ha parlato anche il sindaco Arena, che ha aggiunto: “Faremo di tutto per alleggerire la pesante e difficile situazione delle famiglie e dei commercianti viterbesi. A questi provvedimenti comunali dobbiamo però affiancare quelle indispensabili risorse promesse dal governo. Risorse che tutti aspettiamo, ma che purtroppo tardano ad arrivare”.