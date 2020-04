Rsa San Giuseppe di Acquapendente: tutti i tamponi negativi

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Gli esiti dei tamponi nasofaringei effettuati presso la Residenza Sanitaria Assistita San Giuseppe risultato negativi”.

A comunicare buone nuove sul Covid 19 al Direttore Generale della struttura aquesiana con nota informativa 28907 è la stessa Asl di Viterbo: “Il nostro controllo – si sottolinea nella stessa nota – rientra nel programma di ricerca molecolare virus Sars-Cov 2 effettuato tanto sugli ospiti quanto sugli operatori sanitari della struttura. Pertanto possiamo dedurre ufficialmente che per il personale non và messo in isolamento domiciliare in quanto evidenza di attività di sorveglianza preventiva”.