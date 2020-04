Riapertura attività Distretto ceramico di Civita Castellana: incontro con Sottosegretario Mise Alessia Morani

NewTuscia – ROMA – Si è svolto ieri il secondo incontro con il Sottosegretario al MISE Alessia Morani, organizzato dall’On. Giuseppe Fioroni e dal Capogruppo PD di Civita Castellana Simone Brunelli, per programmare insi eme ad associazioni datoriali e sindacati la riapertura delle aziende del distretto ceramico, che verrà autorizzata a partire dal 4 maggio.

Accolta favorevolmente la proposta del Gruppo Consiliare del PD, che consentirà dal 27 aprile di recarsi in azienda per svolgere operazioni di manutenzione, accensione dei forni, messa a punto delle materie prime, e tutto ciò che sarà necessario per permettere alle aziende di farsi trovare pronte all’appuntamento del 4 maggio e quindi di recuperare velocemente quote di mercato perse

durante il lockdown.

Nei giorni scorsi sono stati sottoscritti vari protocolli di sicurezza tra Associazioni di categoria e sindacati che dovranno essere rispettati in ogni suo punto e che garantiranno riaperture in piena sicurezza e nel pieno rispetto della salute dei lavoratori e di tutta la comunità locale.

La cassa integrazione verrà posticipata di ulteriori 9 settimane e contestualmente sono in fase di messa a punto misure e incentivi per ristrutturazioni edilizie, sostegno all’export e facilitazioni all’accesso al credito. In proposito il Sottosegretario Morani ha invitato tutti a comunicare tramite il Consigliere Simone Brunelli eventuali comportamenti e pratiche di singole banche non in linea con

lo spirito e la disciplina giuridica del Decreto Liquidità, che dispone tassi di interesse più bassi di un prestito richiesto in condizioni normali e non prevede rientri di precedenti scoperti per l’accesso al credito.

“Ringrazio di Cuore Alessia Morani per la grande disponibilità e attenzione dedicata al nostro distretto. E’ stata una riunione molto importante e proficua, la prima di una lunga serie per coinvolgere il Governo su tutti i temi decisivi per lo sviluppo del nostro territorio. Le aziende sono pronte a ripartire e in piena sicurezza”.

Capogruppo PD Civita Castellana

Simone Brunelli