E’ nato Luca, figlio di una mamma positiva al Covid-19 e ricoverata a Belcolle

NewTuscia – VITERBO – Si chiama Luca, è nato questa mattina alle ore 11,01, ed è il primo bambino nato a Belcolle la cui mamma è positiv a al COVID-19.

La nascita è avvenuta attraverso un parto cesareo eseguito dall’equipe dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia, diretta da Giorgio Nicolanti, presso il blocco operatorio dell’ospedale Viterbese. Struttura nella quale era stato definito e identificato un percorso protetto e dedicato per la neomamma e per il suo piccolo e nella quale i professionisti viterbesi hanno operato con tutti i dispositivi di protezione richiesti per l’occasione.

L’avvicinamento al parto era iniziato già da due settimane nel consultorio di Viterbo, dove la mamma era stata presa in carico dall’inizio della gravidanza e nel quale erano stati programmati tutti gli accertamenti necessari a verificare il normale accrescimento intrauterino del piccolo.

La mamma è ora ricoverata in una stanza dedicata e isolata presso l’ospedale di Belcolle dove, con l’utilizzo delle misure di protezione e nel rispetto delle indicazioni che le sono state fornite in ospedale, potrà già prendersi cura di suo figlio. Entrambi sono in buona salute. A Luca è stato eseguito il tampone. Al momento si è in attesa del referto da parte del laboratorio di Genetica medica.