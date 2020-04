Villa San Giovanni in Tuscia: dopo la segnalazione di NewTuscia.it riapre la filiale della Bcc Lazio nord

NewTuscia – VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA – Caro direttore, sarà un caso oppure una coincidenza ma, dopo la pubblicazione del vostro articolo sulla chiusura della filiale della Banca Lazio Nord a Villa San Giovanni in Tuscia, chiusura che ha creato non pochi disagi ai cittadini, proprio oggi nel sito ufficiale di Facebook del Comune viene pubblicato avviso che la filiale dell’istituto di credito aprirà, la prossima settimana, solo con orario mattiniero, due giorni, lunedì e giovedì.

Un bel risultato è stato ottenuto, chissà magari adesso la dirigenza della Banca potrebbe anche decidere di spendere 9000 euro circa, terminare i lavori all’interno della filiale, eseguire il collaudo della struttura e finalmente adeguare i lavori a quanto il Genio Civile di Viterbo aveva approvato. Vedremo.

Marco Fabrucci