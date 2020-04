Sacripanti-Belardinelli (FdI): “Proposta esenzioni orti Agraria Tarquinia”

NewTuscia – TARQUINIA – In questo periodo di emergenza Covid-19, all’Università Agraria di Tarquinia si sta lavorando su una mozione per agevolare i gli utenti ad un esenzione temporanea per pagamento degli oneri concessori degli orti dell’ente. Questa proposta è stata presentata dai Consiglieri Alessandro Sacripanti e Claudio Belardinelli di Fratelli d’Italia.

Un intervento già presentato nei mesi scorsi per le fasce più deboli, oggi di nuovo attuale vista la situazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che limita gli spostamenti e molte aziende sono ferme, quindi molte famiglie sono in seria difficoltà economica. Dal Comune e dalla Regione stanno arrivando diversi incentivi proprio per andare a favore dei cittadini, e anche l’Università Agraria sta lavorando a seguito della proposta dei Consiglieri Sacripanti e Belardinelli per esentare il pagamento degli oneri concessori degli orti, almeno per un mese o più nel periodo di contenimento previsto dallo Stato per l’emergenza coronavirus.

“Si tratta di un importo annuale al di sopra dei cento euro, ma vista la situazione di crisi generale che colpisce la comunità – riferiscono i Consiglieri Sacripanti e Belardinelli – quell’importo scorporato per i mesi esentati, potrebbero essere utilizzati per le spese generali della famiglia. Una proposta che all’ente stiamo vagliando con attenzione con il Presidente Sergio Borzacchi e l’Assessore al bilancio Gianfranco Bastari a dimostrazione che l’Agraria anche se in situazione economiche non favorevoli in questo particolare momento di emergenza nazionale si pone sempre vicino a chi ha bisogno”.

Alessandro Sacripanti e Claudio Belardinelli (Fratelli d’Italia)

Consiglieri Università Agraria di Tarquinia