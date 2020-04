Festa della Liberazione. Gubbio, il sindaco Stirati: “Omaggio per mantenere viva la memoria storica”

NewTuscia – GUBBIO – Domani 25 aprile alle ore 10 mi recherò in Piazza 40 Martiri presso il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, a seguire in viale del Teatro Romano presso la Stele dedicata ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale e poi presso il Mausoleo dei 40 Martiri.

Essendo state sospese tutte le cerimonie pubbliche per l’emergenza coronavirus questi sono gli unici atti simbolici consentiti. L’occasione è comunque valida per rinnovare, nel 75^ anniversario, la memoria della liberazione dalla tirannia fascista e dalla oppressione nazista.

In quel momento fondamentale per la nostra vita democratica vennero gettati i semi della nostra Costituzione e i valori non negoziabili di libertà e di giustizia che vanno sempre riguadagnati e rinnovati nella proiezione verso il futuro. In particolar modo l’omaggio ai 40 Martiri rappresenta un dovere etico, civile ed istituzionale rispetto ad una memoria da fornire alle giovani generazioni sulla quale edificare il senso della storia e la pacificazione tra i popoli incardinata nella verità e nella riconciliazione.

OGGI POMERIGGIO DIRETTA STREAMING DEL TAVOLO CON TUTTE LE FORZE ECONOMICO-SOCIALI

Sarà trasmesso in diretta streaming, oggi pomeriggio, venerdì 24 aprile alle ore 16:00, il Tavolo che si terrà in videoconferenza, con tutte le forze che rappresentano il mondo dell’ Impresa, del Commercio, dell’ Artigianato, dell’ Agricoltura, del Turismo con le forze sociali, con quelle sindacali, con tutto ciò che fa parte di questo nostro tessuto sociale ed economico per iniziare ad individuare strategie per avviare il rilancio e la ripresa, pensando ai temi del lavoro e alle gravi preoccupazioni che abbiamo in materia di occupazione.

Faremo quindi un primo ragionamento per ascoltare, per dialogare e per individuare le misure atte a far ripartire la città di Gubbio.

Il sindaco

Filippo Mario Stirati