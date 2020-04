Viterbo. Assessore Allegrini: fermata della TAV a Frosinone

NewTuscia – VITERBO – Non Orte come avevamo chiesto ma Frosinone. Oggi in Regione è stato firmato il protocollo che porterà la fermata della TAV a Frosinone. Aumenteranno il turismo , la produttività , i valori immobiliari hanno detto il Presidente Zingaretti e la Ministro De Micheli . Nemmeno per il raddoppio della linea Roma Viterbo arriverà una lira al viterbese ma la partita si giocherà tutta nella provincia di Roma. Grazie PD per averci voluto infliggere questa sconfitta, per aver ancora una volta voluto disattendere le istanze del viterbese .

Laura Allegrini

Assessore ai lavori pubblici Comune di Viterbo