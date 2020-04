Tuscania, non ce l’ha fatta l’edicolante malata di Covid 19

NewTuscia – TUSCANIA – Un’altra vittima del coronavirus: si tratta di Paola Paoletti, 72enne di Tuscania, morta ieri a causa del Covid 19.

La donna, fa sapere il sindaco Fabio Bartolacci, era afflitta da altre patologie: “E’ una notizia triste che non avrei mai voluto dare. Dobbiamo sempre mantenere le distanze e uscire solo in caso di necessità. l’emergenza non è finita”. La donna era ricoverata da giorni al Belcolle, in terapia intensiva; gestiva un’edicola a Tuscania insieme alle figlie. L’intero paese della Tuscia, uno di quelli più colpiti dall’emergenza, piange la sua prima vittima di coronavirus e si stringe attorno al dolore della famiglia.

Sono 424 attualmente i casi di positività al virus nella provincia di Viterbo, di cui 45 a Tuscania; i decessi nella Tuscia, purtroppo, arrivano a 16.