Trasporti. Rotelli (FdI): “Da Zingaretti e Pd nessun interesse per provincia Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – “Il Protocollo di Intesa per il rilancio del trasporto, dell’economia e del turismo nel Lazio siglato stamattina dal Presidente della Regione Zingaretti e dall’A.D. del Gruppo Fs italiane, Gianfranco Battisti, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, denota l’interesse totalmente nullo che lo stesso Zingaretti, il governo regionale ed il governo nazionale hanno della provincia di Viterbo. Zingaretti e il Pd ancora una volta, relegano Viterbo al sottosviluppo. A nulla è servita la straordinaria mobilitazione per la fermata dell’Alta velocità ad Orte, che tuttora può diventare un nodo strategico anche per l’Umbria”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato viterbese di Fratelli d’Italia.