“Legger Mentre … a casa”: un viaggio alla scoperta dei libri più emozionanti

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Dai grandi classici agli autori moderni, è in arrivo un viaggio attraverso i libri più emozionanti di tutti i tempi. Parole che arrivano dritte al cuore per viaggiare con la mente e con la fantasia.

Ogni giorno, per tutto il mese di maggio, verranno proposte videoletture per grandi e bambini. E non solo. L’iniziativa del Comune di Soriano si inserisce nel programma della manifestazione nazionale “Il Maggio dei Libri”.

Quello che si svolgerà, dal nome “Legger Mentre … a casa”, è un progetto mirato ad avvicinare grandi e bambini alla lettura. In questi giorni si sta lavorando al calendario degli eventi, così da coinvolgere già grandi e bambini nelle videoletture da trasmettere sui social.

La campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” festeggia, quest’anno, la sua X edizione. Quella del 2020 sarà un’edizione particolare, costruita sulle esigenze dell’emergenza sanitaria covid-19. Una preziosa opportunità per continuare a incontrarsi e coltivare, anche sul web, il piacere di “Leggere per scoprire se stessi, Leggere per scoprire gli altri e Leggere per scoprire il mondo”, come suggeriscono i tre filoni tematici che accompagnano il tema istituzionale di questa edizione.