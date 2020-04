Infrastrutture, Tortoriello (Unindustria): 18 mld investimenti ottima notizia per competitività Lazio

NewTuscia – ROMA – “Il rilancio dell’economia e della competitività della nostra Regione non poteva ripartire nel migliore dei modi, grazie all’imponente investimento nel Lazio annunciato oggi dall’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti insieme al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. E’ veramente una notizia che ci dà grande fiducia, l’investimento infrastrutturale avrà certamente una ricaduta molto positiva anche nella cosidetta imminente ripartenza della Fase due, e porterà un contributo di grande rilevanza nell’affrontare i prossimi mesi che non solo per la nostra Regione, ma per tutto il Paese, si annunciano molto complicati – dichiara Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria.

Le fermate dell’alta velocità su Frosinone e Cassino con la realizzazione in seguito di una nuova stazione Alta Velocità a Ferentino, vanno decisamente incontro a tutte le nostre aspettative e sono un segno concreto di speranza e di rilancio per un territorio importante della nostra Regione con un tessuto produttivo di primo ordine. Il territorio di Frosinone, ha un’elevata vocazione manifatturiera, con il valore aggiunto provinciale del 20,7%, un aspetto che lo avvicina alla composizione del tessuto imprenditoriale del Nord d’Italia. Negli ultimi 10 anni, prima di questa drammatica emergenza sanitaria, il valore dell’export della provincia di Frosinone ero passata da 3,6 miliardi del 2010 a 7,6 miliardi del 2019. Allo stesso tempo l’incidenza sulle esportazioni della Regione Lazio era cresciuta di 5 punti, dal 24% al 29%. In questo ambito spicca il settore farmaceutico, Frosinone è la terza provincia italiana per esportazione di prodotti farmaceutici dopo Latina e Milano.

Nel 2019 ha registrato un incremento del più 42%, ben superiore alla crescita media nazionale del più 26%. Mentre Cassino rappresenta il polo dell’automotive nel Lazio che gravita intorno allo stabilimento FCA ed al suo indotto nel quale lavorano più di 28mila addetti per un fatturato, sempre purtroppo prima del Covid, maggiore di 5 miliardi e mezzo. In base a questi numeri mi congratulo con l’Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti ed il Governatore Nicola Zingaretti e il Governo per l’importante investimento fatto sulla nostra Regione, che avrà delle ricadute fondamentali sulla sua competitività, sul suo sistema economico, e sull’attrattività del sistema turistico. Con l’investimento annunciato oggi, non solo la provincia di Frosinone ma tutto il Lazio avrà un forte beneficio anche in tema di attrattività complessiva del suo territorio, che però si realizzerà concretamente con la realizzazione dell’autostrada Roma – Latina che una volta realizzata vorrebbe dire unire Latina con Genova.

“Il progetto delle stazioni dell’Alta Velocità – continua Giovanni Turriziani Presidente di Unindustria Frosinone – a servizio di tutto il bacino frusinate e del Cassinate per il collegamento veloce è finalmente realtà. La nostra associazione ha sempre auspicato a considerare in tutti gli studi presentati sui collegamenti ferroviari il peso di una provincia con oltre 500 mila abitanti ed un hinterland intorno alla città di Frosinone di 150mila abitanti. Questo aspetto è stato presentato nel nostro studio sul Grande Capoluogo e siamo molto soddisfatti che con l’investimento presentato oggi le Fs l’abbiano preso in considerazione.

Più volte abbiamo ribadito l’importanza delle aree industriali del bacino Lazio Meridionale, e del suo ruolo strategico per le infrastrutture e la mobilità: un collegamento veloce con Roma e con il resto d’Italia potrebbe, come è successo in altre realtà in cui sono presenti le stazioni dell’alta velocità c’è stato uno sviluppo notevole da un punto di vista sia sociale, sia economico di quelle città. Pertanto mi unisco al nostro Presidente Filippo Tortoriello nel ringraziare l’Ad di Ferrovie Gianfranco Battisti, la Regione Lazio ed il Ministero per aver avuto il coraggio di pensare in grande rispetto al nostro territorio, grazie all’investimento più importante degli ultimi 30 anni. Ora tocca a noi, ceto dirigente ed imprenditoriale, saper cogliere questa importante opportunità che viene data a tutto il territorio”.