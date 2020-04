Gli accessori auto obbligatori per la sicurezza: quali sono quelli raccomandati

NewTuscia – Quando si parla di auto e soprattutto di guida, una delle regole principali riguarda la sicurezza sia del conducente, sia del passeggero ma soprattutto anche di altri veicoli e pedoni.

La legge, al fine di far rispettare questo fattore fondamentale, prevede l’obbligo di possedere nel proprio veicolo una serie di accessori utili.

Tra questi vi sono:

il triangolo,

i giubbotti di sicurezza,

le catene da neve,

il seggiolino se si hanno bambini.

Oltre a questi accessori, possono essere utili, anche se non sono obbligatori, il kit di primo soccorso, torce, cavi per la batteria, estintori.

Accessori obbligatori

Tra gli accessori obbligatori da portare in auto per garantire sicurezza, ci sono prima di tutto il triangolo ed il giubbotto catarifrangente.

È il Codice della Strada a sottolineare che la presenza di questi elementi a bordo sia fondamentale e chi non li possiede rischia anche di ottenere una sanzione.

Per quanto riguarda il primo, si tratta di un oggetto di colore rosso da sistemare fuori dall’auto in caso ci sia stato un tamponamento o l’auto si sia fermata in un punto molto pericoloso. è alto circa 40-50 cm ed è realizzato con materiale fluorescente, plastica o metallo.

Sempre molto visibile è anche il giubbotto catarifrangente, che deve essere indossato per segnalare la propria presenza fuori dall’autovettura e quando c’è poca visibilità.

Importantissime anche le catene da neve, che ormai non sono più solo raccomandate, ma anche obbligatorie da tenere in macchina, dal 15 novembre di ogni anno fino al 15 aprile dell’anno dopo.

In alternativa, se l’auto possiede in questo periodo le gomme da neve, le catena possono anche non essere presenti a bordo, se non si percorreranno strade in cui sarà presente neve.

Se si hanno bambini a bordo non dovrà mai mancare il seggiolino, importantissimo per la sicurezza del proprio figlio, il quale deve essere a norma e sempre presente in auto. Oltre a questi accessori, ce ne sono alcuni consigliati.

Accessori consigliati

Come affermato in precedenza, può essere molto utile avere in auto un kit di primo soccorso, ma anche torce, cavi per la batteria, estintori.

Tra tutti, i cavi saranno di fondamentale importanza anche perché se la batteria della propria auto si spegne all’improvviso, la macchina non si accenderà più, e i cavi possono essere una soluzione veloce da adottare.

Per quanto riguarda gli estintori, prima di tutto è bene specificare che ne esistono di vari tipi, e quelli adatti per le autovetture possono essere ad anidride carbonica.

Certamente, sono tanti gli elementi a cui pensare per mantenere in sicurezza la propria auto, anche perché le situazioni di pericolo possono essere differenti ed è giusto cercare di prevenirle tutte.

Oltre a questo, non si deve mai dimenticare di omettere nel veicolo gli accessori obbligatori, o si rischiano sanzioni anche pesanti, nonché la cosa più grave: rischiare in salute.