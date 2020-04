Eseguito a Belcolle il primo trattamento endovascolare embolizzante

L’intervento è stato eseguito presso la Radiologia interventistica

NewTuscia – VITERBO – Nei giorni scorsi a Belcolle, nella sezione di Radiologia interventistica, diretta da Mariano Ortenzi, è stato effettuato il primo trattamento endovascolare embolizzante di una grave emorragia uterina in una giovane donna.

L’intervento è stato condotto in equipe dai medici radiologi interventisti Fabrizio Chegai, Fabio Coratella e Alessio Bozzi.

“La procedura di chiusura della lesione sanguinante – spiega Ortenzi -, è stata effettuata in anestesia locale mediante l’uso di piccole particelle embolizzanti iniettate con microcateteri posizionati attraverso la cute sotto controllo radiologico. Questa metodica ha evitato l’intervento chirurgico preservando l’utero della giovane paziente”.

“La procedura percutanea di embolizzazione effettuata a Belcolle – aggiunge il direttore dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia, Giorgio Nicolanti –, apre la strada per il controllo delle emorragie durante il parto e per il trattamento mini-invasivo dei fibromi uterini nei casi selezionati. È un obiettivo importante per il nostro ospedale, raggiunto grazie anche alla collaborazione multidisciplinare che si è creata tra la nostra equipe e i colleghi della Radiologia interventistica. Inoltre, il neonato team ginecologico – radiologico interventistico consentirà l’esecuzione a Belcolle dell’isterosalpingografia. Esame, quest’ultimo, realizzato su giovani donne con problemi di infertilità, allo scopo di favorire l’insorgenza della gravidanza”.

Per informazioni inerenti le caratteristiche dell’esame e le modalità di prenotazione dell’isterosalpingografia è possibile telefonare al numero 0761.338205, dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì.