Covid-19. Vitorchiano, sindaco Grassotti: “E’ un piacere poter comunicare la notizia di un secondo caso di guarigione”

NewTuscia – VITORCHIANO – Buongiorno, con piacere comunico a tutti che a Vitorchiano abbiamo un secondo caso di guarigione dal Covid-19.

Si tratta del primo contagio avuto a Vitorchiano che dopo oltre un mese esce finalmente dalla malattia. Per il momento sul nostro territorio la situazione è sotto controllo.

Abbiamo 2 casi ancora positivi che sono monitorati costantemente dalla asl e dal locale medico di base e al momento non destano particolari preoccupazioni.

A loro auguriamo, nuovamente, una pronta guarigione. Rimangono comunque delle criticità legate a nuovi tamponi effettuati a Vitorchiano per i quali stiamo aspettando gli esiti.

Questo ci fa capire che non dobbiamo abbassare la guardia, in particolare per tutte le misure che possono contenere il contagio.

Per le prossime settimane dovremo convivere con le numerose raccomandazioni che il comitato scientifico ha diffuso fino ad ora e che sta ancora elaborando in particolare per la cosiddetta Fase 2.

I tempi per un ritorno alla ‘normalità’ non saranno brevi e tutti dovremo adattarci a vivere in modo diverso la nostra quotidianità.

In questo momento dobbiamo affidarci alla scienza e ai suoi operatori nel senso più ampio del termine, senza divisioni, uniti e consapevoli che andremo incontro ad un periodo complicato, che solamente insieme potremo superare. 🇮🇹

Il sindaco di Vitorchiano

Ruggero Grassotti