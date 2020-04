Nocchi: “Conferenza del Terzo Settore UPI, si invitano le associazioni di volontariato”

NewTuscia – VITERBO – Venerdì prossimo, 24 aprile 2020, l’Upi – Unione Province Italiane parteciperà alla Conferenza del Terzo Settore convocata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Un tavolo di lavoro con l’obiettivo di analizzare la situazione delle Associazioni del volontariato, che stanno affrontando questa emergenza sanitaria senza risparmiarsi ma non per questo sono immuni dalla crisi, al pari di famiglie e imprese.

Per partecipare al meglio a questo incontro e porre l’attenzione sulle questioni più urgenti, l’appello rivolto a tutte le associazioni di volontariato è di inviare richieste, proposte e necessità da affrontare, tramite email all’indirizzo info@upinet.it.

Unendomi all’appello già lanciato dal Presidente di UPI, Michele de Pascale, invito tutte le associazioni di volontariato della Provincia di Viterbo, costantemente in prima linea per affrontare questa emergenza, a presentare richieste, se ce ne sono, per non perdere questa occasione di far sentire la propria voce.

Un’opportunità per evidenziare le criticità che le associazioni del volontariato stanno riscontrando nel loro impegno sul territorio.

Un impegno che non si è fermato di fronte al coronavirus, ma è diventato un essenziale fonte di sostegno per le persone in difficoltà e le realtà più fragili.

Pietro Nocchi

Presidente della Provincia di Viterbo