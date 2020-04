Gubbio. Assessore Minelli: impegnati nell’emergenza Covid-19 anche gli operatori volontari del servizio civile universale “Tocca a noi”

NewTuscia – GUBBIO – A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, dal 10 marzo scorso anche il Progetto di Servizio civile universale “Tocca a noi” dei Comuni della Zona sociale 7 e dell’Istituto Cassata – Gattapone ha subìto una sospensione delle attività fino allo scorso 15 aprile.

A partire dal 16 aprile è stato consentito di riattivare i progetti, rimodulandoli per far fronte all’emergenza in atto. Grazie al lavoro dell’Ufficio Informagiovani del Comune di Gubbio che ha predisposto la rimodulazione dei servizi per la zona sociale 7, alla disponibilità degli operatori volontari e ai rapporti tra Comuni e rete delle Associazioni che nel territorio stanno operando a supporto della popolazione, tutti i volontari sono rientrati in servizio. Un risultato concreto delle disponibilità congiunte fra Ente, Associazioni e operatori volontari.

I volontari del Servizio civile universale sono impegnati sia negli uffici comunali, in particolare nei Servizi sociali che si occupano della gestione dei buoni spesa e delle altre attività collaterali di assistenza alla popolazione, sia in attività di segreteria, di distribuzione dei pacchi cibo alle famiglie, di consegna della spesa a domicilio e dei presidi di sicurezza alla popolazione.

Voglio ringraziare tutti i ragazzi volontari che hanno accettato di rientrare in servizio, anche in altre sedi, dimostrando di impegnarsi attivamente nel mettere in campo le loro capacità a vantaggio di tutta la comunità, così come ispirato dai principi fondanti del Servizio Civile. La riattivazione del progetto coincide infatti con valori chiave e portanti dello stesso, ovvero dedicarsi al servizio della difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Ringrazio inoltre, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Gubbio, il Gruppo di Protezione Civile Città di Gubbio e Gubbio Soccorso che hanno reso possibile questa collaborazione; sono certa che il servizio volontario di questi giovani sarà per loro un’altra importante risorsa.

L’ Assessore alle politiche giovanili

Simona Minelli