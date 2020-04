Coronavirus. Sale il numero dei guariti: +2.943 rispetto a ieri

NewTuscia – VITERBO – Sono 107.699 i positivi al Coronavirus sul territorio italiano, con un decremento rispetto a ieri di -10 (-0,01%). Per la terza giornata consecutiva dall’inizio del contagio il numero delle infezioni in corso è in calo. Ieri i positivi erano 107.709

Nelle ultime 24 ore sono decedute 437 persone che portano il totale delle vittime a 25.085. Ieri le vittime erano state 534.

Aumenta il numero dei guariti nelle ultime 24 ore: +2.943, il +5,70% in più rispetto, per un totale di 54.543. Nella giornata passata i guariti sono stati +2.723.

Il totale dei positivi dall’inizio del contagio – comprese le vittime ed i guariti – è di 187.327 (+1,83%)

Nel dettaglio il numero dei casi totali regione per regione: