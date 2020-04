Il Circolo PD di Orte dona mascherine tramite la Croce Rossa

NewTuscia – ORTE – Riceviamo e pubblichiamo.

Il circolo PD di Orte in questo momento di particolare difficoltà vuole dimostrare concretamente la vicinanza alla cittadinanza ortana mettendo a disposizione delle mascherine chirurgiche, più filtranti di quelle in tessuto. Nel rispetto dei vincoli di distanziamento sociale, abbiamo affidato la distribuzione agli Enti di volontariato preposti iniziando dalla Croce Rossa Italiana di Orte, a cui sono state donate oggi le prime 100 mascherine, che i volontari CRI distribuiranno nella loro quotidiana attività di assistenza secondo i criteri di necessità che essi meglio di ogni altro sapranno valutare.

Non vale la pena nemmeno sottolineare che non ci sarà nessun riferimento scritto al PD su mascherine e confezione.Abbiamo quindi avviato anche una raccolta fondi tra gli iscritti al PD per acquistare altre mascherine.

Partito Democratico Orte