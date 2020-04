Acquapendente. Può esistere un anno senza Pugnaloni? Al via il concorso “I Pugnaloni da casa”

Consegne entro il 9 maggio 2020,

Proclamazione vincitori 17 maggio 2020

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Non può esistere un anno senza Pugnaloni”, così la pagina Facebook ufficiale dei Pugnaloni di Acquapendente introduce l’iniziativa “I Pugnaloni da casa” dedicata agli aquesiani, e a quanti non possono aspettare l’edizione 2021, per tornare a godere della manifestazione dedicata alla Madonna del Fiore, che purtroppo, quest’anno è stata annullata a causa del coronavirus.

“Sappiamo bene che non sarà la stessa cosa e sappiamo bene che i Pugnaloni sono altro… ma vogliamo in questo modo sentirci più uniti e meno distanti. Quest’anno potete fare i vostri mini-mini-mini-pugnaloni direttamente da casa”.

Ma in cosa consiste esattamente l’iniziativa? Ce lo spiega la Pro Loco di Acquapendente: “Stando tranquillamente a casa propria, ogni persona o famiglia può realizzare un’opera su qualsiasi supporto (legno, plastica, carta, metallo… quello che avete), di qualsiasi dimensione. Sul materiale che avete rimediato, potete disegnare la vostra opera e poi completarla, come da tradizione, con materiali vegetali, foglie e fiori presi direttamente da casa, dal giardino o rubati dal vaso del vicino. Ad esempio se non avete l’alchechengi potete usare la buccia di un mandarino, se non avete l’edera secca, usate un kiwi…insomma non è importante il materiale l’importante è cercare di ricreare quella magica atmosfera con la propria famiglia. E per chi è da solo a casa? Create un “puzzle” con i vostri amici lontani… ognuno può fare un pezzo e poi potete unirlo in un’unica immagine. Ovviamente non è limitato solo alla popolazione aquesiana… Tutti possono entrare nel magico mondo dei Pugnaloni”.