Giovedì 23 aprile, alle ore 15, il Punto Impresa Digitale della Camera Commercio Viterbo propone il webinar gratuito sugli strumenti digitali per innovare la propria azienda.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Dopo il grande successo di partecipazione dei precedenti incontri proseguono i TèDigitali in video conferenza organizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo. Il prossimo appuntamento è giovedì 23 aprile alle ore 15 (la durata è di circa un’ora) ed è intitolato: “Il virtuale ci salverà: il futuro della comunicazione dopo il Coronavirus”

Durante il workshop si parlerà di realtà aumentata, qr code e virtual reality come strumenti per dare una nuova visione alla propria azienda, prodotto o meta turistica. Con l’occasione saranno presentati una serie di soluzioni già realizzate in vari ambiti: cultura, enogastronomia e turismo.

Modera l’incontro Luigi Pagliaro, digital coordinator Punto Impresa Digitale Viterbo. Intervengono Leonardo Tosoni, Art Director di SkyLab Studios e digital mentor del PID Viterbo, e Michela Castellani e Davide De Lucis, digital promoter del PID Viterbo .

SkyLab Studios è un’azienda con oltre 20 anni di esperienza. Negli ultimi 10 anni ha progettato e realizzato una serie di soluzioni innovative con l’utilizzo di Qr Code, Chip NFC, Realtà Aumentata e Virtuale, vincendo prestigiosi bandi nazionali, premi e affidamenti in tutta Europa. Collaborano con alcune delle aziende più importanti nel campo della musica, tv, farmaceutico, turismo e corporate: SkyTv, Current Tv, Virgin Records, Slow Food, Fida Caffè, Kalon, Kioti, Chiesi, Takeda, Roche, Astellas, Dompè, Fritz Box, Emergency, Aeroporti di Roma, AS Roma e molte altre.

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma per motivi organizzativi è obbligatorio confermare l’adesione entro la giornata di mercoledì 22 aprile inviando la mail a: pid@vt.camcom.it

Entro le ore 13 del 23 aprile riceverete presso la mail indicata nel modulo di iscrizione il link per poter accedere alla Call Conference (il materiale richiesto è un PC/Tablet/Smartphone connesso a internet, non è necessario installare nessun software).