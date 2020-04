Ugl Sanità: “Accordo con Fondazione Gemelli per benefit straordinari ai lavoratori. Premiata dedizione e professionalità “

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

La UGL Sanità accoglie con soddisfazione l’accordo sottoscritto con l’amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS (F.P.G). “In un momento di grande difficoltà e emergenza – dicono congiuntamente Valerio Franceschini, Segretario Provinciale della UGL Sanità di Roma e Maurizio Pennesi Segretario Aziendale della UGL Sanità FPG – la firma apposta in calce a questo accordo premia lo sforzo profuso da tanti lavoratori che fin dal primo giorno si trovano a fronteggiare l’emergenza per il Covid-19. La Fondazione ha riconosciuto dei benefit straordinari in termini economici e di welfare aziendale, che saranno erogati nei prossimi mesi. Questi saranno corrisposti agli operatori sanitari impegnati in prima linea ma, grazie anche alle richieste della UGL Sanità e recepite all’amministrazione, a chi in tutti gli altri settori ha contribuito a tenere attiva la macchina organizzativa e lavorativa del Policlinico Gemelli e della Columbus, trasformata in tempi strettissimi in clinica dedicata al Covid-19. La lotta al Virus si può combattere – concludono Franceschini e Pennesi – solo attraverso l’impegno e la dedizione dei lavoratori”.

UGL SANITA’