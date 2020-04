NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Finalmente riapre la libreria ad Acquapendente … e c’è da essere contenti per questo segno che ci avvia ad una nuova normalità”. Queste le parole raggianti del Dottor Gianluca Forti, Direttore del Museo Naturalistico del Fiore:



“ Un libro aiuta, fa compagnia, arricchisce, forma, ti fa viaggiare..” sottolinea lo stesso, “Ci uniamo all’iniziativa della BIBLIOTECA COMUNALE che da settimane sta mettendo a disposizione di tutti libri gratuitamente in cassette davanti alla biblioteca e all’ingresso del palazzo comunale. Il Museo del fiore con la Libreria Il Girasole vi invitano a portare e prendere libri nelle ceste. Il museo può e li porta … e metterà a vostra disposizione le sue pubblicazioni da oggi … e le metterà a disposizione anche on line per chi non è ad Acquapendente … in attesa di potervi riospitare nel nostro bello e ricco territorio. Per chi volesse invece contribuire alle attività on line del museo … può andare in questi giorni di chiusura presso la Libreria Il Girasole o fare un ordine on line su www.etul.it e acquistarle. A che serve prende, chi può da”.