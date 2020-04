Gestione delle aree del verde pubblico residue affidamento temporaneo alla Vetralla Servizi S.r.l. Partiti questa mattina gli interventi di sfalcio

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. Con delibera di Giunta del 16 aprile scorso n. 68, era stata affidata alla Vetralla Servizi srl la gestione delle aree del verde pubblico residue di tutto il territorio del Comune di Vetralla. Al fine di uniformare la gestione, oltre a quelle già affidate, si inseriscono tutte le aree residuali (rotatorie) incluse quelle di nuova realizzazione (Giardini d’Inverno presso Piazza della Rocca) o che comunque necessitano di interventi di manutenzione. Si è ritenuto opportuno concedere alla Vetralla Servizi s.rl. il comodato gratuito del trattore e del trinciasermenti di proprietà dell’Ente, precedentemente utilizzati per la gestione del verde delle aree residuali, in considerazione del fatto che gli stessi risultano attualmente inutilizzati ed inutilizzabili dall’Ente stesso.

Ricordiamo che la manutenzione ordinaria del verde pubblico è stata momentaneamente sospesa per imposizione governativa da DPCM, ma, avviandoci verso la cosiddetta “fase 2”, da questa mattina stiamo intervenendo in modo graduale e, tempo permettendo, in quelle aree che non rientrano nei parchi pubblici ancora chiusi. In questa importante quanto delicatissima fase di ripresa, la nostra premura sarà principalmente volta alla cura dell’ambiente e al rispetto del nostro territorio invitando la popolazione a fare altrettanto in un’ottica di sana e proficua collaborazione.

Amministrazione Comune Vetralla