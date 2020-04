Contributi canoni di locazione a Civita Castellana: richieste dal 27 aprile al 5 maggio

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA Dal 27 aprile al 5 maggio p.v , è possibile per i cittadini di Civita Castellana, richiedere il contributo per il pagamento dei canoni di locazione, attraverso i fondi messi a disposizione dalla Regionale Lazio, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid -19 .

Le domande potranno essere presentate in forma telematica tramite posta certificata , oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente previa prenotazione telefonica.

Possono richiedere il contributo per gli affitti tutti i cittadini italiani (di un Paese UE o in possesso di regolare permesso di soggiorno), che abbiano la residenza o siano locatari di alloggio nel Comune di Civita Castellana, titolari di un regolare contratto di aff

itto (per le case ATER la titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni) e che non abbiano ottenuto per l’annualità 2020 altri tipi di contributo da parte di soggetti pubblici o privati.

Al momento della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare tramite autocertificazione di avere un reddito familiare pari o inferiore a 28 mila euro (per l’anno 2019) e aver avuto una riduzione superiore al 30% a causa dell’epidemia del Coronavirus .

Il contributo erogato potrà arrivare fino al 40% del costo dei canoni di affitto di tre mensilità dell’anno 2020.

Inoltre nei prossimi giorni, secondo quanto sancito dalla delibera della Giunta Regionale del Lazio 177/2020, giungerà a termine anche la procedura istruttoria per l’erogazione dei contributi ordinari riguardanti i canoni di locazione per l’annualità 2019 .

Tutto ciò si configura come un’ulteriore risorsa che l’Amministrazione Comunale mette in campo, per andare in soccorso dei nuclei familiari che in questo momento di fragilità sociale versano in stato di difficoltà .

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati porranno contattare gli Uffici Servizi Sociali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al numero 0761/590303 o tramite mail: uff.servizisociali@comune.civitacastellana.vt.it.

L’Assessore ai Servizi Sociali

Dott. Carlo Angeletti