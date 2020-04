Comune di Acquapendente, presentato il progetto borse di studio 2019-2020

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Il Comune di Acquapendente ha presentato ufficialmente nella mattinata di Martedì 21 Aprile il progetto borse di studio anno scolastico 2019-2020. “Potranno accedere al beneficio”, sottolineano da Piazza Girolamo Fabrizio, “gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:



1 )Rresidenti nel Comune di Acquapendente 2). Frequentanti nell’anno scolastico 2019/20 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione); 3). Frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi). 4). appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.

Per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 (ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/20). Verrà adottata un’unica graduatoria in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età in caso di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie

disponibili nel limite massimo di euro 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali. Il modello va inviato esclusivamente online a scuola@comuneacquapendente.it

entro e non oltre il 15 maggio 2020” Modello di domanda: http://www.comuneacquapendente.it/…/Allegato-A-MODELLO-DOMA…Circolare:http://www.comuneacquapendente.it/…/circolare-borse-studio-… comuneacquapendente.it www.comuneacquapendente.it