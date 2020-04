Amelia: lavori Enel, giovedì e venerdì interventi rapidi e urgenti per attivare nuova cabina “Campo Sardella”

NewTuscia – AMELIA – Riceviamo e pubblichiamo. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 23 aprile e venerdì 24 aprile eseguirà un intervento circoscritto per estensione e rapido per durata, ma urgente e importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Amelia, con particolare riferimento alla zona di Campo Sardella.

Si tratta di un’attività urgente per l’attivazione di una nuova cabina denominata “Campo Sardella”, dotata di apparecchiature di ultima generazione e di innovazioni tecnologiche, che consentirà di potenziare il sistema elettrico territoriale e garantire una migliore distribuzione dell’energia. Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le ragioni appena illustrate rendono l’intervento non rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per giovedì e venerdì: si tratta di due brevi “fuori servizio” per la posa e la rimozione di gruppi elettrogeni rispettivamente all’inizio e alla fine dei lavori, in modo da assicurare l’approvvigionamento elettrico durante l’esecuzione dell’intervento. Grazie a bypass da linee di riserva, peraltro, l’area di interruzione temporanea sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente:

– Giovedì 23 aprile e venerdì 24 aprile, alle ore 8:30 per circa 30 minuti / un’ora, strada Amelia Giove cciv. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) da 36, da 48 a 60, da 64 a 66, da 66/c a 70, 74, da 19 a 19a, da 23 a 33, da 33b a 33c, da 43 a 55, da 55b a 61, 95, sn (senza numero); strada Campo Sardella civ. da 2 a 4, 46, da 1 a 7a, da 11 a 13, 19, sn; strada Sant’Angelo civ. da 4 a 6b, 5, da 15 a 17, sn; strada Campo Francone civ. da 4 a 10; strada Morelli civ. da 19 a 21; strada Torri civ. da 9/a a 17; strada Spiccalonto sn; via Amelia sn. Soltanto giovedì 23 aprile per alcune utenze della zona l’interruzione sarà leggermente più prolungata.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.