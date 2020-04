Sindaco Stirati: strategie per l’emergenza socioeconomica

NewTuscia – GUBBIO – Mentre facciamo fonte all’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus ci stiamo già attivamente occupando dell’individuazione delle giuste strategie per rispondere all’emergenza socioeconomica che si va determinando, con altrettanta preoccupazione, nelle attività economiche di tutto il nostro tessuto.

E’ per questo motivo che venerdì 24 aprile 2020, alle ore 16:00, in videoconferenza, apriremo il Tavolo con tutte le forze che rappresentano il mondo dell’ Impresa, del Commercio, dell’ Artigianato, dell’ Agricoltura, del Turismo con la convocazione della Consulta prevista per giovedì 23 aprile, con le forze sociali, con quelle sindacali, con tutto ciò che fa parte di questo nostro tessuto sociale ed economico per iniziare ad individuare strategie per avviare il rilancio e la ripresa, pensando ai temi del lavoro e alle gravi preoccupazioni che abbiamo in materia di occupazione. Faremo quindi un primo ragionamento per ascoltare, per dialogare e per individuare le misure atte a far ripartire la città di Gubbio.

Il Sindaco

Filippo Mario Stirati