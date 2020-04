“Iniziato a sistemare e preparare all’apertura il Parco della Rimembranza, poi sarà la volta dei cimiteri”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Riceviamo e pubblichiamo. Ho dato indicazione di iniziare a sistemare e preparare all’apertura il nostro Parco della Rimembranza, poi sarà la volta dei cimiteri. Spero di poterli riaprire presto. So quanto è difficile per i bambini non poter trascorrere ore all’aperto e giocare. So quanto è difficile per le persone non poter fare una visita ai propri cari. Attendiamo indicazioni sulla “fase 2” e speriamo che arrivino in tempo utile per poterci organizzare.

Conosciamo le difficoltà di tutti, abbiamo ascoltato le preoccupazioni, sono convinto che si ripartirà davvero presto. Da domani sarà attivo il servizio di stampa dei compiti per le famiglie che hanno difficoltà, una collaborazione con il Centro di Studio, che ringrazio. La “fase 2”, sarà più difficile ed impegnativa di quella che stiamo vivendo, perché dovremo stare ancora più concentrati nel rispetto delle piccole accortezze che ci verranno richieste. Dovremo lavorare sodo, non sarà facile, ma ce la faremo. Io vi dico grazie, a nome mio, a nome dell’amministrazione, perché sono orgoglioso di cittadini come voi. Guardiamo avanti, con coraggio, forza.

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio