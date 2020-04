Emergenza Coronavirus, l’impegno Delegazione del Sovrano Militare Ordine di Malta Italia di Viterbo-Rieti

NewTuscia – VITERBO – Considerato il protrarsi dell’ emergenza Coronavirus, i volontari della Delegazione del Sovrano Militare Ordine di Malta Italia di Viterbo-Rieti hanno intensificato e rimodulato le attività che svolgono normalmente in fedeltà al carisma melitense.

Nello specifico, il Gruppo A.B.C. di Viterbo ha fornito alle parrocchie dei Santi Valentino e Ilario, di San Leonardo Murialdo, e alla Caritas “Don Alceste Grandori” oltre 600 confezioni di pomodori pelati.

In occasione poi della Settimana Santa, grazie alla collaborazione del supermercato “Todis” di Viterbo, i Volontari del Gruppo sono riusciti a confezionare 30 buste alimentari, provvedendo proprio alla vigilia della Santa Pasqua a consegnarle alle famiglie bisognose che assistono periodicamente.Il Gruppo A.B.C. di Viterbo, ha anche attivato un servizio di consegna di generi alimentari e di medicinali a favore delle persone anziane e che non possono lasciare la propria abitazione per motivi di salute. La Delegazione dell’Ordine di Malta di Viterbo-Rieti continua così la sua opera assistenziale e caritatevole, potendo contare su tutti i Gruppi di Assistenza Beneficenza e Carità che la compongono per affrontare con tempestività l’attuale situazione di emergenza.

Ordine di Malta Italia

Marco METELLI