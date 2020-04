Coronavirus, dall’Avis di Bassano in Teverina raccolti 3180 euro per la Asl di Viterbo

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Nella giornata di venerdì 17 a prile 2020 la sezione comunale AVIS di Bassano in Teverina ha effettuato un bonifico per un totale di 3180,00€ a favore dell’ASL di Viterbo. “ Il fine”, dichiara il presidente Dionisi Beatrice, “ è quello di aiutare, attraverso questa piccola offerta, l’ospedale di Belcolle nella lotta contro questo virus che ha cambiato completamente le nostre vite e che lascerá dei segni indelebili su di noi.” Insieme alla sezione AVIS si sono unite altre associazioni molto attive nel territorio comunale tra cui: gli Amici del Ballo, Rione Caponte , Comitato Organizzativo Presepe vivente 2019-202 , Seven Life fitness.

“Soddisfazione immensa” conclude la giovane presidente “ringrazio di cuore le associazioni per la collaborazione economica e la sensibilità dimostrata. L’augurio che rivolgo a tutta la popolazione bassanese è quello di ritrovare la serenità perduta, attraverso le piccole cose, perché in questa lotta ognuno di noi è importante e sta facendo la sua parte…siamo italiani, siamo forti ed insieme possiamo affrontare qualunque cosa.”

Beatrice Dionisi- Presidente AVIS Bassano in Teverina