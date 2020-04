Canino, comunità e paese solidale nell’emergenza Covid-19

NewTuscia – CANINO – Nel momento di difficoltà che stiamo attraversando oltre le azioni istituzionali, c’è una comunità viva e partecipe, ligia alle indicazioni, che permette di superare con attenzione la quotidianità di questo momento e che rappresenta il sentire profondo di una intera collettività.

Il Sindaco Lina Novelli ringrazia tutta la cittadinanza per l’encomiabile senso di appartenenza che si è sviluppato a seguito dell’emergenza sanitaria, economica e sociale derivata dalla pandemia del Covid-19.

Tutto il mondo dell’associazionismo, in primis la Croce Rossa e la Protezione Civile, si è mobilitato per dare risposte adeguate ai numerosi anziani e alle persone sole che necessitavano di assistenza e supporto domiciliare. “Anche consegnare le medicine o la spesa a domicilio è un atto di eroico altruismo di questi temi” – Afferma con orgoglio il Sindaco ricordando che sono state anche moltissime le iniziative di privati, ed imprese che hanno offerto un contributo economico silenzioso e volontario affinché nessuno fosse lasciato in situazione di svantaggio o di necessità. “Uniti siamo più forti” – dichiara la Novelli – e accoglie con soddisfazione anche l’offerta dei Consiglieri di minoranza e del gruppo misto che affermano di volere mettere a disposizione dei cittadini il proprio gettone di presenza, di 16 euro a seduta a secondo della commissione o seduta di consiglio partecipata nell’anno. “Anche una piccola somma, può fare la differenza e ben vengano le iniziative propositive e di collaborazione”.

Assicuro che tanti, sia amministratori, privati, professionisti, commercianti ed artigiani, imprenditori dei settori economici, trasferiscono attraverso azioni costanti una generosità silenziosa, preziosa e solidale che risulta estremamente efficace quanto coloro che pur avendo meno disponibilità economica mettono a disposizione il loro tempo in ascolto, attenzione e sostegno alle persone che attraversano, in questo momento di Covid-19 ulteriori e sensibili difficoltà, a tutti il più sentito ringraziamento.